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Корреспондент RT France получил пулевое ранение во время беспорядков во Франции

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Корреспондент RT France получил пулевое ранение во время беспорядков во Франции

Париж, 1 декабря. Корреспондент RT France Люка Леже получил пулевое ранение во время прямой трансляции с Елисейских полей в Париже, где проходят столкновения между протестующими и сотрудниками полиции. Об этом сообщила глава телеканала RT France Ксения Федорова на странице в микроблоге Twitter.

По ее словам, журналисту сейчас оказывают помощь. По кадрам видно, что Леже получил рваную рану в области челюсти.

Глава RT France отметила, что телеканал продолжает вести трансляцию с Елисейских полей, где правоохранители заблокировали часть бастующих и применили слезоточивый газ.

Напомним, протестующие выступают против повышения цен на топливо. Во Франции с 1 января должны увеличиться цены на бензин и дизельное топливо. Масштабные акции протеста начались в стране 17 ноября.

Автор: Дарья Смолина
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