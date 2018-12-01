Сирия: Армения продолжит оказывать гуманитарную помощь жителям САР

Ереван, 1 декабря. Армения продолжит оказывать гуманитарную помощь жителям Сирии, заявил исполняющий обязанности министра обороны Армении Давид Тоноян.

Тоноян отметил, что на территории различных регионов САР проживает армянское население. Он отметил, что в том числе армяне проживают в крупном населенном пункте Камышлы.

«Решения в оказании посильной со стороны Армении гуманитарной помощи Сирии, в первую очередь сирийскому народу, поддерживались тем, что мы имели очень серьезную информацию о состоянии армянского населения…» — объяснил он.

При этом Тоноян подчеркнул, что это не значит, что Армения будет оказывать помощь только армянам в Сирии. Гуманитарная помощь нацелена на всех жителей республики.

«Мы помогаем всему сирийскому народу», — приводит его слова RT.

Напомним, в сентябре этого года министерство обороны Армении заявило о намерении отправить гуманитарную помощь и гражданских специалистов в Сирию.