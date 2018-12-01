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Газ, камни и дымовые шашки: число задержанных и пострадавших в центре Парижа растет

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Газ, камни и дымовые шашки: число задержанных и пострадавших в центре Парижа растет

Париж, 1 декабря. Число задержанных во Франции во время митинга «желтых  жилетов» возросло до 60 человек, по меньшей мере 10 человек пострадали. 

Несмотря на то, что официально марш противников повышения цен на бензин стартует на Елисейских полях только в 16.00 по московскому времени, массовые задержания в центре французской столицы уже начались, сообщает телеканал BFMTV. Протестующие использует дымовые шашки и камни, полиция проводит жесткие задержания.

Напомним, акции протестов против повышения цен на бензин охватили всю Францию. В Париже и других крупных городах полиция применяла против «желтых жилетов» слезоточивый газ и водометы, во время столкновения в департаменте Па-де-Кале пострадали семь силовиков.

Газ, камни и дымовые шашки: число задержанных и пострадавших в центре Парижа растет

Автор: Федор Веснин
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