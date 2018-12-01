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Кабмин разрешил россиянам с ВИЧ и гепатитом C усыновлять детей

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Кабмин разрешил россиянам с ВИЧ и гепатитом C усыновлять детей

Москва, 1 декабря. Комиссия кабмина России по законопроектной деятельности поддержала законопроект, который позволяет людям с ВИЧ и гепатитом C в некоторых случаях усыновлять детей, сообщили в пресс-службе правительства.

Законопроект был разработан Минпросвещения России. Согласно документу, который получил поддержку в кабмине, люди с ВИЧ или вирусом гепатита C могут усыновить ребенка, который в силу уже сложившихся семейных обстоятельств проживает с ними.

Ранее это ограничение был признано неконституционным. Такое решение было принято в июне этого года Конституционным судом России.

Кабмин разрешил россиянам с ВИЧ и гепатитом C усыновлять детей

Поводом для рассмотрения этого вопроса стал случай с семейном парой из Подмосковья, которой отказали в усыновлении ребенка. Они проживали в благоустроенной квартире и хотели детей. В 2012 году у женщины случился выкидыш. В больнице женщину заразили ВИЧ-инфекцией. Ребенка для пары родила родная сестра жены путем искусственной инсеминации.

Автор: Катерина Иванова
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