Валентина Матвиенко рассказала, как будет развиваться здравоохранение в ближайшие пять лет. ФАН-ТВ

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко провела в Петербурге заседание Попечительского совета ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России. Одним из главных вопросов стала роль нацпроектов в развитии здравоохранения и науки в стране.

На заседании обсудили, как будет развиваться наука, образование и охрана здоровья в ближайшие пять лет, в рамках реализации проектов «Наука» и «Здравоохранение». По мнению Валентины Ивановны в современном мире здравоохранение является по-настоящему ключевой и стратегической основой для развития каждого государства, а национальные проекты должны нести реальную пользу.

«Основная задача наша, в рамках совета, не просто встретиться, пообсуждать и приятно провести время. После каждой такой встречи мы принимаем конструктивные решения, реализуем конкретные идеи, обращаемся в соответствующие органы власти, и этот совет дает хорошую практическую отдачу. Совместно с Минздравом нам удалось настоять на включении в национальный проект, строительство и реконструкцию более 40 детских больниц, поликлиник, и в рамках десятилетия детва мы для себя определили задачи за 10 лет привести детское здравоохранение в надлежащее состояние», — говорит Валентина Матвиенко, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

По словам Валентины Ивановны, здоровье закладывается именно в детском возрасте, поэтому здравоохранению детей необходимо уделить особое внимание. Также главная задача обеспечить малышей с редкими заболеваниями необходимыми лекарствами. Закупка таких медикаментов будет производиться за счет федерального бюджета, на это уже выделено 10 млрд. рублей. Также в рамках реализации национального проекта «Наука» было представлено предложение о создании Научно-образовательного центра, сконцентрированного на прорывных биомедицинских научно-образовательных технологиях. Председатель Совета Федерации отметила, что Центр Алмазова становится опытной моделью развития для всей современной системы отечественного здравоохранения. Все восемь приоритетных направлений, которые вошли в проект, напрямую связаны с работой центра. Среди них: оказание первичной медицинской помощи, борьба с сердечнососудистыми и онкологическими заболеваниями, а также подготовка квалифицированных кадров.

В этом году в Центре Алмазова стартовал уникальный экспериментальный образовательный проект. В сентябре на первый курс были зачислены 75 студентов. Впервые в стране осваивать азы профессионального мастерства медика учащиеся начали в научном учреждении.

«Сегодня одним из важных направлений Центра Алмазова является развитие образования. Не только постдипломного, но и образования в рамках специалитета, для подготовки врачей, которые будут ориентированы на новые инновационные технологии. Врачи, которые действительно будут понимать больного и технологии. Сделать это можно, только если мы будет готовить врачей не рядом с наукой, а внутри науки. Не рядом с клиникой, а внутри клиники», — говорит Евгений Шляхто, генеральный директор Центра Алмазова, академик РАН.

По мнению Евгения Шляхто важно, чтобы медицина была персонализирована и ориентирована на пациента, а высококвалифицированные кадры справятся с этой задачей, как никто другой.

В ближайшее время в Центре Алмазова появится и Научно-образовательный комплекс. Совет Федерации уже одобрил идею, а на этом заседании обсудили концепцию проекта, сроки реализации которого 2018–2024 годы. На международный конкурс заявки подали 35 участников, из них было отобрано 6 лучших. По словам генерального директора Центра Алмазова, уже к 2022 году планируют построить такое учреждение, где в одном месте студент сможет получать знания, видеть, как эти знания реализуются в клинике, и как они взаимосвязаны с научными исследованиями. На реализацию проекта уже выделено 6,8 млрд. рублей. На 65 тыс. кв. метрах развернутся и учебные корпуса, и общежитие, и даже гостиница.