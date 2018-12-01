«У нас украли время»: бизнесмен Полонский призвал потребовал трехдневную рабочую неделю для россиян

Москва, 1 декабря. Рабочую неделю необходимо сократить до трех дней, считает долларовый миллиардер, предприниматель и общественный деятель Сергей Полонский. По его словам, современные технологии увеличили производительность труда в 25 раз, и необходимость работать пять дней в неделю отпала.

В субботу Полонский вместе с Уполномоченным при Президенте РФ по правам предпринимателей Борисом Титовым принял участие в дискуссии об успешных проектах по взаимодействию России и Китая, которая проходила во второй день работы China business forum, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Общаясь после выступления с журналистами, бизнесмен неожиданно отвлекся от темы форума: он потребовал ввести в России трехдневную рабочую неделю. Бизнесмен назвал эту меру не только важной, но и неизбежной.

«В XX веке из нас фактически сделали рабов, заставив работать на конвейерах, сегодня технологии изменились. Мы включаем компьютер и чувствуем себя личностью, потому что сегодня мы можем прямо в компьютере изменить мир. Сегодня производительность выросла в 25 раз. Понимаете? В 25 раз! А мы как работали пять дней, так и работаем», — возмутился Полонский.

Отвечая на вопрос ФАН о том, чем россиянам занять четыре выходных дня, бизнесмен заявил, что «10% своего времени любому человеку нужно тратить на обучение и саморазвитие. В остальное время, по словам Полонского, каждый свободен делать все, что ему хочется. Предприниматель добавил, что с развитием блокчейн-технологий и искусственного интеллекта к 2030 году минимум 47 профессий исчезнут, а 80% населения останутся без работы.

«Мы либо съедим друг друга, либо перейдем на новый уровень. Человечество должно перейти из состояния рабства в состояние свободных людей. У нас украли время! У нас не осталось времени жить, отдыхать, дышать развиваться», — подчеркнул он.

Полонский отметил, что уже работает над переходом на трехдневку, и призвал к тому же присутствовавших на форуме бизнесменов. По его словам, предприниматели должны стать главной движущей силой изменений, так как именно они испокон веков делали открытия, меняющие мир.