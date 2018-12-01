Роналду менял показания в деле об изнасиловании в Лас-Вегасе

Москва, 1 декабря. Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, которого американка Кэтрин Майорга обвиняет в изнасиловании, менял показания в ходе расследования данного дела. Португалец по-разному ответил на уточняющие вопросы об инциденте, который, по словам девушки, произошел в 2009 году.

Роналду, как утверждает Spiegel со ссылкой на документы Football Leaks, повторно заполняя опросник, или не смог вспомнить, или намеренно «забыл», действительно ли Майорга несколько раз просила его остановиться в момент предполагаемого изнасилования.

Американка обвиняет одного из популярнейших спортсменов современности в том, что он изнасиловал ее в 2009 году в Лас-Вегасе, а за молчание заплатил крупную сумму, напоминает «Газета.ru».