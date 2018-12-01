Сирия новости 1 декабря 16.30: ВВС коалиции продолжают бить по поселениям Дейр-эз-Зора, в Идлибе ликвидирован боевик «Тахрир аш-Шам»

Сирия, 1 декабря. ВВС международной коалиции продолжают наносить удары по поселениям Дейр-эз-Зора, в Идлибе ликвидирован боевик «Тахрир аш-Шам», военная дорога между Эс-Сувейдой и Ас-Сафой прекратила работу. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожают мины боевиков в Дамаске, ведут обстрел позиций радикалов в Идлибе.

«Тахрир аш-Шам»: потеряла боевика в Идлибе.

«Сирийская свободная армия» (ССА): потеряла двух боевиков в Алеппо.

Курды: ведут бои с ССА в Алеппо.

Международная коалиция: продолжает наносить удары по поселениям Дейр-эз-Зора.

Провинция Дамаск

Инженерные бригады Сирийской арабской армией (САА) продолжают проводить зачистку пригородов Дамаска от следов присутствия в этом районе незаконных вооруженных группировок. Информационное агентство Al-Manar News пишет, что бойцы правительственных сил САР уничтожают мины и боеприпасы боевиков в районе Аль-Кабун к востоку от сирийской столицы.

Напомним, территория оазиса Восточная Гута была освобождена от радикальных исламистов весной этого года. В поселениях этой части региона ведутся работы по восстановлению жилых домов и инфраструктуры.

Провинция Алеппо

Недалеко от Манбиджа продолжаются столкновения между «Сирийской свободной армией» (ССА) и курдскими Отрядами народной самообороны (YPG). Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@Breizhman1983), что перестрелки отмечаются в окрестностях поселения Абла. Ранее бои между YPG и ССА были зафиксированы в районе населенного пункта Аль-Хамран. По сведениям Twitter-канала (@Breizhman1983), подконтрольная Анкаре «свободная армия» потеряла в противостоянии с курдами двух боевиков.

Провинция Дейр-эз-Зор

ВВС международной коалиции продолжают наносить удары по населенным пунктам на востоке провинции Дейр-эз-Зор, передает местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet). Ранее под ударами сил возглавляемого США западного альянса погибло более 30 мирных жителей региона, в том числе женщины и дети.

В поселении Аль-Шухейль на захваченных курдскими боевиками территориях Дейр-эз-Зора обнаружено тело убитого мирного жителя, сообщает информационное агентство Al-Manar News.

Провинция Идлиб

В районе деревни Ках на севере провинции Идлиб неизвестные ликвидировали боевика подконтрольной «Джебхат ан-Нусре»1 коалиции «Тахрир аш-Шам». Об этом пишет информационное агентство Al-Manar News.

В окрестностях населенного пункта Жаржаназ на востоке провинции продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и террористами, сообщает военный Twitter-канал (@GeopoliticalL).

Местный совет поселения Мара-Хорма, находящегося под контролем радикальных исламистов, прекратил свою работу, передает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet).

Провинция Эс-Сувейда

Сирийская арабская армия (САА) закрыла дорогу между Эс-Сувейдой и вулканическим плато Ас-Сафа, по которой осуществлялось снабжение правительственных войск всем необходимым для проведения операции против террористов «Исламского государства»1. Об этом пишет информационное агентство Step News.

Напомним, Ас-Сафа была освобождена от банд ИГ1 две недели назад. Правительственные войска САР зачистили от радикальных исламистов территорию площадью 380 квадратных километров и уничтожили всех скрывавшихся на ней джихадистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)