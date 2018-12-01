ФК «Енисей» и «Ахмат» объявили стартовые составы на матч чемпионата России
Москва, 1 декабря. Красноярский «Енисей» и чеченский «Ахмат» определились со стартовыми составами на предстоящий матч Российской Премьер-лиги.
В стартовой заявке у «Енисея»: Давид Юрченко, Дмитрий Ятченко, Али Гаджибеков, Валерий Кичин, Петр Занев, Михаил Комков, Александр Зотов, Азим Фатуллаев, Фегор Огуде, Александр Кутьин, Артур Саркисов.
Наш утепленный состав на матч #ЕнисейАхмат! pic.twitter.com/ENE17rzR2O— ФК «Енисей» (@FCEnisey) December 1, 2018
У «Ахмата» с первых минут сыграют: Евгений Городов, Ризван Уциев, Заурбек Плиев, Андрей Семенов, Милад Мохаммади, Анхель Вилькер, Михаил Гащенков, Феррейра Дос Сантос Раванелли, Идрисса Думбия, Магомед Митришев, Аблайе Мбенг.
Наш стартовый состав на матч с «Енисеем». Перед началом игры зафиксирована температура -14,6 градусов. Делегат принял решение о том, что игра состоится. Начало матча в 14:00, трансляция на канале «Матч Премьер». #ЕнисейАхмат pic.twitter.com/iwtUqGdT7B— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) December 1, 2018
Матч пройдет в субботу, 1 декабря, в Красноярске на стадионе «Центральный» в 14.00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что матч «Енисей» — «Ахмат» могут отменить из-за погодных условий. В пресс-службе команды из Грозного сообщили, что если на улице будет минус 15, то один из клубов может отказаться выходить на поле.