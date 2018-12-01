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ФК «Енисей» и «Ахмат» объявили стартовые составы на матч чемпионата России

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ФК «Енисей» и «Ахмат» объявили стартовые составы на матч чемпионата России

Москва, 1 декабря. Красноярский «Енисей» и чеченский «Ахмат» определились со стартовыми составами на предстоящий матч Российской Премьер-лиги.

В стартовой заявке у «Енисея»: Давид Юрченко, Дмитрий Ятченко, Али Гаджибеков, Валерий Кичин, Петр Занев, Михаил Комков, Александр Зотов, Азим Фатуллаев, Фегор Огуде, Александр Кутьин, Артур Саркисов.

У «Ахмата» с первых минут сыграют: Евгений Городов, Ризван Уциев, Заурбек Плиев, Андрей Семенов, Милад Мохаммади, Анхель Вилькер, Михаил Гащенков, Феррейра Дос Сантос Раванелли, Идрисса Думбия, Магомед Митришев, Аблайе Мбенг.

Матч пройдет в субботу, 1 декабря, в Красноярске на стадионе «Центральный» в 14.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что матч «Енисей» — «Ахмат» могут отменить из-за погодных условий. В пресс-службе команды из Грозного сообщили, что если на улице будет минус 15, то один из клубов может отказаться выходить на поле.

Автор: Дарья Смолина
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