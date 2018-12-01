«Чтоб дышалось легче»: опубликовано видео из отремонтированной камеры Цеповяза

Москва, 1 декабря. Видео из камеры Вячеслава Цеповяза, который был приговорен к 20 годам лишения свободы по делу о массовом убийстве, появилось в Сети.

Судя по кадрам, Цеповяз отбывал наказание в отремонтированном помещении с мягкими креслами, диваном и телевизором. На видео заключенный вместе с «товарищами» пьет чай. Автор видео за кадром рассказывает, что ремонт был сделан недавно, чтобы преступники «легче дышалось».

На видео попал и сам Цеповяз. В ролике он стоит с заряжающимся телефоном в руках и «машет ручкой» по просьбе снимающего видео. Ранее стало известно, что Цеповязу в тюрьме разрешали встречаться с женщинами, которые не имели с ним родственной связи.

Скандал вокруг Цеповяза, осужденного по делу банды Цапков, разгорелся после того, как в Сеть попали фотографии с трапезой заключенного. Как выяснилось, в тюрьме преступник питался шашлыками, крабами и икрой. После публикации снимков СК РФ начал проверку исправительного учреждения, где находился Цеповяз.