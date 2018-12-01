Россияне выбрали имена аэропортам

Москва, 1 декабря. Голосование в конкурсе «Великие имена России», где жители страны выбирали названия аэропортам, завершено, сообщили организаторы голосования.

В ночь с 30 ноября на 1 декабря было завершено финальное голосование в конкурсе «Великие имена России». Выбор россиян будет озвучен 4 декабря. Отмечается, что свои голоса отдали более пяти миллионов человек.

«Подведение окончательных итогов займет несколько дней, которые необходимы для обработки всех анкет, поступающих из регионов, и сведения статистики по всем платформам, на которых проводилось голосование», — объяснили задержку организаторы.

Уже известно, что для столичного аэропорта «Шереметьево» наибольшее число проголосовавших выбрали имя Александра Пушкина, а для воздушной гавани «Внуково» — имя Сергея Королева. В честь Михаила Ломоносова россияне предложили назвать «Домодедово».