«Ключевое событие»: саудовские СМИ рассказали подробности встречи Путина с принцем на G20

Буэнос-Айрес, 1 декабря. Первая встреча президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд на полях саммита «двадцатки» в Аргентине прошла в дружеской и непринужденной атмосфере, сообщила саудовская газета Asharq Al-Awsat.

Издание отметило, что «горячее приветствие» Путина и бен Сальмана Аль Сауда говорит о дружеских отношениях и уверенности, а также «подтверждает позитивные отношения» между лидерами. Кроме того, газета назвала встречу российского лидера и наследного принца Саудовской Аравии «ключевым событием первого дня саммита».

Отметим, что издание вынесло на заглавную страницу фотографию улыбающихся Путина и бен Сальмана Аль Сауда.