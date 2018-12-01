Боец Монсон объявил о завершении спортивной карьеры
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Уфа, 1 декабря. Боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон заявил, что в следующем году завершит свою спортивную карьеру. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Уфе.
47-летний спортсмен рассказал о своих планах на 2019 год.
«У меня точно будет бой в апреле, — констатировал Монсон, — также в декабре 2019 года в Лос-Анджелесе состоится последний для меня чемпионат мира по джиу-джитсу».
Боец добавил, что в 2019 году завершит свою спортивную карьеру и сосредоточится на обучении детей.
Напомним, Монсон родился в США. В мае этого года президент России Владимир Путин предоставил ему российское гражданство. В сентябре боец стал депутатом совета депутатов Красногорского городского округа Московской области.