Дамаск, 2 декабря. Специальные корреспонденты Федерального агентства новостей (ФАН) побывали в районе Горной Латакии и Долине Аль-Габ, где расположены позиции сирийской правительственной армии.

Именно отсюда и с соседних высоток регулярно пытаются проникнуть ДРГ противника на позиции Сирийской арабской армии, именно отсюда ведутся постоянные вечерние и ночные обстрелы из миноменов и РСЗО. Сирийские военные защищают близлежащие населенные пункты, находящиеся под контролем правительства Сирии. Также идет постоянная воздушная разведка при помощи беспилотных летательных аппаратов, которые помогают в нанесении ударов при необходимости.

Как стало известно нашему корреспонденту, на территории противника отмечена активность и усиление позиций посредством подтягивания бойцов и минометов к линии соприкосновения.

И на днях с территории противника пришла информация о появлении тренировочных лагерей для снайперов и диверсантов. И именно появление этой информации совпало с участившимися вылазками ДРГ противника на позиции сирийцев и активизация работы снайперов джихадистов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что на севере провинции Латакия, недалеко от соседнего Идлиба, вновь были замечены боевые вылеты российской авиации. Есть данные, что самолет выполнял разведывательную операцию с целью выяснить текущую дислокацию боевиков и их укреплений. Если террористы и дальше будут провоцировать боестолкновения на линии разграничения сторон правительственная армия начнет готовиться к серьезному ответу, уверены эксперты.

Напомним, что альянс запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусры»1 «Хайят Тахрир аш-Шам», а также их союзники в виде «Хурас ад-Дин» и «Исламской партии Туркестана» (запрещена в России), отказались от договоренностей президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по Идлибу.

1 Организация запрещена на территории РФ.