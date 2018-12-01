Названа причина нападения украинского замминистра на депутата Рады в прямом эфире

Киев, 1 декабря. Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак напал на депутата Рады Евгения Мураева в прямом эфире программы «Народ против». Причиной его выходки стали высказывания Мураева о прошедшем 25 ноября инциденте в Керченском проливе.

Украинский депутат заявил, что инцидент в Керченском проливе был намеренно спровоцирован Киевом. По его мнению, российская сторона не была заинтересована в этом конфликте. Мураев добавил, что с помощью этой провокации была достигнута одна из целей Киева — сорвать переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита «двадцатки» в Аргентине.

«В этом конфликте была не заинтересована Российская Федерация. Благодаря этому инциденту, я думаю, была достигнута одна из целей, — сорвалась встреча президента Соединенных Штатов и России на саммите G20», — сказал он.

Грымчак, назвав депутата «подлюкой», подошел к нему, схватил за руки, а затем пнул стойку, за которой стоял Мураев. В результате стойка сломалась и упала на депутата Верховной рады.

Напомним, украинские военные корабли вторглись в территориальные воды России 25 ноября. Москва потребовала от Киева прекратить опасные маневры в Керченском проливе, однако украинская сторона никак не отреагировала. В результате россияне были вынуждены задержать суда. Было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров назвал действия Киева однозначной провокацией. В Москве также отметили, что подобная выходка является нарушением норм международного морского права.