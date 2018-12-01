Европарламент хочет приостановить партнерство с Россией

Брюссель, 1 декабря. На рассмотрение в Европарламенте внесли резолюцию, которая предлагает приостановить партнерство с Россией.

Голосование по резолюции об отношениях с Россией будет проходить в марте следующего года. Авторы доклада считают, что Евросоюз должен приостановить действие соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС) с Россией и перейти к точечному взаимодействию с Москвой.

«Отношения России и ЕС должны быть переформатированы и должны продолжаться только по тем направлениям, которые необходимы и представляют взаимный интерес, чтобы гарантировать безопасность и мирный европейский порядок», — считают авторы инициативы.

Напомним, договор о партнерстве и сотрудничестве был заключен в 1998 году. В 2007 году начались переговоры о новом соглашении между сторонами, которые четыре раза приостанавливались по инициативе Брюсселя.