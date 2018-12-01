Названа причина столкновения кораблей в Керченском проливе

Москва, 1 декабря. Два корабля столкнулись в субботу в Керченском проливе в ходе маневров. Гребной винт сухогруза Lady Maria под флагом Того запутался в якорной цепи мальтийского теплохода Azov Concord.

Как сообщили крымские экстренные службы, инцидент произошел в 15 километрах от Крымского моста. Причиной произошедшего стал маневр сухогруза: моряки из Того совершили его слишком близко от теплохода. В результате корабль из Того запутался в якорной цепи пришвартованного судна, что привело к столкновению кораблей.

В результате лопасть винта мальтийского теплохода была сломана, сухогруз получил незначительные повреждения, передает сетевое издание «Царьград». Мальтийское судно было вынуждено уйти на дрейф, сухогруз продолжил следование по своему маршруту.