Скончался бывший президент США Джордж Буш-старший | 1 декабря | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Джордж Буш-старший скончался на 95-м году жизни
В США на 95-м году жизни скончался 41-й американский президент Джордж Буш-старший. Действующий президент Америки Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с его кончиной. Напомним, Джордж Буш-старший возглавлял США в период с 1989 по 1993 год, до этого был вице-президентом при Рональде Рейгане. Также Буш-старший возглавлял Центральную разведку США и занимал пост 43-го вице-президента страны.
Жители Восточной Гуты восстанавливают свои дома
Мирное население Восточной Гуты Дамаска принимает активное участие в восстановлении разрушенных войной домов и объектов городской инфраструктуры. Об этом сообщают корреспонденты Федерального агентства новостей с места событий. Жителям приходится сталкиваться с проблемой нехватки и высокой цены на строительные материалы. Многие семьи практически обанкротились в попытках заново отстроить свое жилье. Но самое главное, как говорят сирийцы, они живут на своей Родине. Напомним, бои в пригороде Дамаска закончились семь месяцев назад.
Обновленная российская противоракета успешно прошла испытания
Обновленная российская ракета системы ПРО успешно прошла испытания и поразила условную цель. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Пуск был произведен на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. По словам командира соединения ПРО Сергея Грабчука, новая противоракета подтвердила заложенные характеристики. Напомним, обновленная ракета проходила испытательные пуски в феврале, апреле, июле и августе этого года.
На Марсе найден непонятный объект
Марсоход Curiosity обнаружил необычный блестящий объект, похожий на самородок, об этом сообщают в NASA. Специалисты выдвигают версию, что находка может иметь немарсианское происхождение. Группа планирования полагает, что это может быть метеорит, но для установления его происхождения потребуется химический анализ. Напомним, что марсоход работает на поверхности Красной планеты уже шесть лет.