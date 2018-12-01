Скончался бывший президент США Джордж Буш-старший | 1 декабря | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Джордж Буш-старший скончался на 95-м году жизни В США на 95-м году жизни скончался 41-й американский президент Джордж Буш-старший. Действующий президент Америки Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с его кончиной. Напомним, Джордж Буш-старший возглавлял США в период с 1989 по 1993 год, до этого был вице-президентом при Рональде Рейгане. Также Буш-старший возглавлял Центральную разведку США и занимал пост 43-го вице-президента страны.

Жители Восточной Гуты восстанавливают свои дома Мирное население Восточной Гуты Дамаска принимает активное участие в восстановлении разрушенных войной домов и объектов городской инфраструктуры. Об этом сообщают корреспонденты Федерального агентства новостей с места событий. Жителям приходится сталкиваться с проблемой нехватки и высокой цены на строительные материалы. Многие семьи практически обанкротились в попытках заново отстроить свое жилье. Но самое главное, как говорят сирийцы, они живут на своей Родине. Напомним, бои в пригороде Дамаска закончились семь месяцев назад.

Обновленная российская противоракета успешно прошла испытания Обновленная российская ракета системы ПРО успешно прошла испытания и поразила условную цель. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Пуск был произведен на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. По словам командира соединения ПРО Сергея Грабчука, новая противоракета подтвердила заложенные характеристики. Напомним, обновленная ракета проходила испытательные пуски в феврале, апреле, июле и августе этого года.