Президент Арцаха не прибыл на заседание Лазаревского клуба из-за тумана

Ереван, 1 декабря. Президент Республики Арцах Бако Саакян не смог прибыть на учредительное заседание Лазаревского клуба, которое проходит в Ереване, из-за сильного тумана. Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, видимость в регионе почти везде в данный момент не превышает 20 метров.

По словам организаторов мероприятия, Саакян и лица, его сопровождающие, планировали прилететь в Ереван на вертолетах, однако погодные условия не позволили это сделать — в нынешних условиях этот перелет будет небезопасен.

В оргкомитете также отметили, что приглашения на заседание были отправлены всем бывшим президентам Армении, а также премьер-министру Николу Пашиняну, однако никто из них так и не принял участия в дискуссии.

Напомним, темой мероприятия, проходящего в конференц-зале Спортивно-концертного комплекса им. Карена Демирчяна, стала «Армения и Россия — две Родины. Оборона и безопасность». Во второй день подтема была обозначена как «Нагорно-Карабахский конфликт: сегодняшнее состояние, пути к войне или миру».