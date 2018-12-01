Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

В Европарламенте предложили остановить реализацию «Северного потока — 2»

2 874
0 Оставить комментарий

В Европарламенте предложили остановить реализацию «Северного потока — 2»

Брюссель, 1 декабря. Для рассмотрения в Европарламенте подготовили резолюцию, которая предполагает остановку реализации проекта газопровода «Северный поток — 2».

Автором предложения выступила евродепутат от Латвии Сандра Калниете. Документ должны рассмотреть в комитете по иностранным делам.

Калниете отмечает, что Россия и Евросоюз должны остаться «ключевыми экономическими партнерами в обозримом будущем», однако общий проект по строительству газопровода должен быть остановлен.

«Северный поток  — 2» усиливает зависимость союза от поставок российского газа, угрожает внутреннему рынку и не соответствует энергетической политике Евросоюза,  — считает евродепутат,  — и поэтому должен быть остановлен».

В Европарламенте предложили остановить реализацию «Северного потока — 2»

Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что реализация «Северного потока — 2» касается безопасности жителей ЕС и должна быть завершена, несмотря на обострение отношений РФ и Украины.

Автор: Катерина Иванова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.