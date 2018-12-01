Брюссель, 1 декабря. Для рассмотрения в Европарламенте подготовили резолюцию, которая предполагает остановку реализации проекта газопровода «Северный поток — 2».

Автором предложения выступила евродепутат от Латвии Сандра Калниете. Документ должны рассмотреть в комитете по иностранным делам.

Калниете отмечает, что Россия и Евросоюз должны остаться «ключевыми экономическими партнерами в обозримом будущем», однако общий проект по строительству газопровода должен быть остановлен.

«Северный поток — 2» усиливает зависимость союза от поставок российского газа, угрожает внутреннему рынку и не соответствует энергетической политике Евросоюза, — считает евродепутат, — и поэтому должен быть остановлен».

Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что реализация «Северного потока — 2» касается безопасности жителей ЕС и должна быть завершена, несмотря на обострение отношений РФ и Украины.