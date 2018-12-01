Полиция в Париже применила слезоточивый газ против участников протестных акций

Москва, 1 декабря. В субботу в Париже продолжаются акции протеста против повышения цен на бензин. Между полицейскими и митингующими произошли стычки, правоохранители применили слезоточивый газ.

Как передает телеканал телеканал LCI, столкновения произошли у аптеки Publicis недалеко от площади Триумфальной арки. Участники акции пытались захватить контрольно-пропускной пункт на входе в зону акции протеста. Один демонстрант был задержан.

Еще двоих протестующих правоохранители задержали за незаконное ношение оружия, сообщает телеканал BFMTV.

Акции протестов, которые в СМИ уже окрестили революцией «желтых жилетов», начались во Франции 17 ноября. В субботу из-за протестов во французской столице закрыты семь центральных станций метро, в городе работают порядка шести тысяч полицейских и жандармов.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что внутриполитический курс страны останется неизменным, несмотря на протесты. При этом он заверил, что в ближайшее время примет дополнительные решения в социально-экономической сфере.