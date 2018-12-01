Удачный опыт Китая и Ирана: в Совфеде предложили запретить Facebook из-за блокировок россиян

Иностранную социальную сеть Facebook уже неоднократно обвиняли в политической ангажированности, распространении откровенной антироссийской позиции. Руководство соцсети заблокировало страницу бывшего сенатора Совета Федерации от Севастополя Андрея Соболева из-за стихотворения, в котором он предупреждает коллег и друзей с Украины о последствиях издевательства по поводу убийства российского посла в Турции Андрея Карлова.

Так же были заблокированы аккаунты главы Чечни Рамзана Кадырова в Facebook и причастному к нему Instagram. В самой соцсети это мотивировали санкционной политикой США по отношению к российскому государству, «у Facebook появилось юридическое обязательство удалить эти аккаунты». Сами действия зарубежной компании и ее пространный комментарий оставляют вопросы.

От необъяснимых блокировок компании пострадали российские политики, публицисты и известные личности в медиапространстве, например, писатели Дмитрий Пучков и Захар Прилепин.

Однако, как оказалось, Facebook недружественно себя ведет не только в отношении россиян. Немецкий политик, глава фракции партии «Левые» в парламенте Квакенбрюка Андреас Маурер заявил, что сеть Марка Цукерберга в начале сентября заблокировала его аккаунт на сутки из-за публикации совместной фотографии с бывшим главой ДНР Александром Захарченко.

Неугодна иностранной компании и свобода слова. Федеральное агентство новостей (ФАН) оказалось среди тех, кого соцсеть безжалостно заблокировала, не удосужившись даже предоставить объяснение подобного поступка. ФАН уже подало на соцсеть в американский суд — по месту регистрации Facebook. Напомним, еще в апреле руководство соцсети без объяснения причин заблокировало официальный аккаунт ФАН, лишив миллионы русскоязычных пользователей по всему миру возможности читать актуальные и достоверные новости.

Тогда под предлогом борьбы с недостоверной информацией Facebook объявил об удалении 138 русскоязычных страниц, а также 70 связанных с ними аккаунтов и еще 65 профилей в Instagram.

Подобные незаконные действия компании не должны остаться без ответа. В Совете Федерации призвали закрыть соцсеть в России.

Зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей объяснил, что руководство соцсети ведет себя некорректно. Кроме того стоит вспомнить о массовых утечках персональных данных пользователей Facebook из-за того, что соцсеть активно работает с западными спецслужбами.

«Цукерберг приглашался на слушания в американский сенат, а также в комиссию Мюллера по поводу мнимого вмешательства РФ в выборы США. Спецслужбы заставили его передать всю информацию о пользователях Facebook. Совершенно понятно, что после такого давления он начал работать не в интересах мирового информационного сообщества, а властей США. Руководство соцсети перекрывает возможность наиболее активным российским деятелям высказывать свое мнение и позицию», — объяснил сенатор.

По словам Игоря Морозова, в России должны обратить внимание на опыт властей Китая и Ирана, где соцсеть запрещена, поскольку руководство грубо нарушает свободу слова в открытом информационном пространстве.