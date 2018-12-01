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Стало известно, когда откроют движение после железнодорожной аварии в Омской области

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Стало известно, когда откроют движение после железнодорожной аварии в Омской области

Омск, 1 декабря. Железнодорожная авария произошла на перегоне станций Мангут – Называевская в Омской области. Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося. Стало известно, когда завершатся восстановительные работы и будет открыто движение по данному участку дороги. 

Как стало известно Федеральному агентству новостей, всего в составе был 71 вагон. Из них 56 сошли с рельсов. Из сошедших с рельсов вагонов перевернулся 21.

По информации «Свободной прессы», был нарушен габарит по соседнему пути и повреждена контактная сеть.

Стало известно, когда откроют движение после железнодорожной аварии в Омской области

На месте происшествия работают специалисты для устранения последствий. Отмечается, что восстановительные работы планируют завершить до 18.00 1 декабря, но, скорее всего, движение на участке железной дороги откроют к 06.00 2 декабря.

Стало известно, когда откроют движение после железнодорожной аварии в Омской области

Уральское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».

Отмечается, что в результате аварии никто не погиб и не пострадал, сообщил «Царьград».

Стало известно, когда откроют движение после железнодорожной аварии в Омской области

Автор: Дарья Смолина
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