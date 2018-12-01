От нападения на Армению и Арцах удерживают Баку только поставленные Еревану Россией ракетные комплексы «Искандер», которые могут быть применены в случае начала Азербайджаном полномасштабной военной операции. Об этом 1 декабря в ходе своего выступления на заседании Лазаревского клуба, проходящем в Ереване, заявил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Темой его доклада стала «Военно-политические особенности ситуации в Нагорном Карабахе». По словам докладчика, в данный момент и для Армении, и для Арцаха складывается неблагоприятная военная обстановка.

«Вооруженные силы Азербайджана имеют значительное превосходство как в количественном, так и в качественном отношении», — констатировал он, подчеркнув, что Баку развивает тесное партнерство с Турцией, в том числе военное.

«Вместе с тем, серьезным сдерживающим фактором является возможность нанесения удара по Баку системой «Искандер», имеющейся у Армении. В то же время Азербайджан предпринимает попытки достигнуть качественного превосходства — в частности, Баку закупил у Минска РСЗО «Полонез». Если военное превосходство будет достигнуто, это спровоцирует Баку к наступлению. Я не думаю, что ситуация является критической. Но Баку будет продолжать поиск партнеров для закупки вооружений», — уверен Евсеев.

По мнению докладчика, основой для сохранения нынешней ситуации является тесное сотрудничество между Россией и Арменией, а любые сомнения в том, что это сотрудничество необходимо, могут привести к потере независимости Арцахом.

«Важно, что Россия и Армения создали общую группу войск. Необходимо проведение учений с отработкой различных возможных сценариев, — считает Евсеев. — Только тесное российско-армянское военно-политическое сотрудничество обеспечит безопасность Арцаха, потому что только это реально сдерживает Азербайджан и Турцию от масштабной наступательной операции как на территорию Нагорного Карабаха, так и на территорию Армении».

Политолог отметил также, что для снижения напряженности на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе имеет смысл применить подходы, опробованные в Донбассе.

«Сейчас нужно говорить об отводе не только снайперов, но и тяжелых вооружений под контролем международных наблюдателей», — предложил Евсеев.

Напомним, в данный момент в столице Армении в конференц-зале Спортивно-концертного комплекса им. Карена Демирчяна проходит двухдневное учредительное заседание Лазаревского клуба. Его главная тема — «Армения и Россия — две Родины. Оборона и безопасность». Подтемой второго дня дискуссии стала «Нагорно-Карабахский конфликт: сегодняшнее состояние, пути к войне или миру».