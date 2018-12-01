Абэ намерен завершить переговоры с Путиным по мирному договору

Москва, 1 декабря. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ решительно настроен завершить переговоры с президентом России Владимиром Путиным по мирному договору между государствами, заявил посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки.

«Премьер-министр Абэ решительно настроен завершить переговоры по мирному договору — вопросу, который остался нерешенным после Второй мировой войны», — отметил дипломат в беседе с ТАСС в преддверии встречи двух лидеров на саммите G20 в Аргентине.

Он уточнил, что Абэ собирается подписать мирное соглашение под руководством лидеров двух стран и на основе договоренностей, к которым ранее пришли Токио и Москва.

Комментируя сотрудничество двух государств, Кодзуки добавил, что японская сторона заинтересована в расширении закупок нефти из России и видит в них большой потенциал. Он напомнил, что по итогам прошлого года российская нефть составила 5,8% от общего объема импорта нефти в Японию.

«Но мы считаем, что потенциал для расширения сотрудничества еще очень велик», — заключил посол.

Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ в рамках саммита G20 в Аргентине состоится 1 декабря. Ранее сообщалось, что на переговорах Абэ и Путин определят круг лиц, которые будут отвечать за диалог по мирному договору.