Россия и Армения завершают подготовку контракта на поставку истребителей Су-30СМ

Ереван, 1 декабря. Москва и Ереван завершают подготовку к заключению соглашения на поставку Армении истребителей Су-30СМ, сообщил исполняющий обязанности главы министерства обороны республики Давид Тонян.

Тонян заявил, что стороны подходят «к заключительной фазе подписания договоренности». По его словам, Армения и Россия на внутригосударственном уровне заканчивают процедуры по реализации договора о предоставлении Еревану кредита со стороны РФ на 100 миллионов долларов на закупку вооружения, в частности, в вопросах поставок конкретных видов техники.

«На данном этапе переговорный процесс доводится [до завершения], идут внутригосударственные процедуры как в России, так и в Армении. Подходим к их завершению», — отметил и.о. министра обороны Армении.

Тонян также отметил тесное сотрудничество России и Армении в военной сфере. По его словам, в настоящее время идет подготовка «к одному совместному мероприятию». Однако о каком именно мероприятии идет речь, он не уточнил, добавив, что сроки будут объявлены, как только решатся некоторые вопросы, отметил «Ридус».

Напомним, Ереван и Москва подписали соглашение о выделении Армении нового экспортного кредита в октябре прошлого года. Он будет направлен на поставку военной продукции, произведенной в России.