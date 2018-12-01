Микроавтобус с детьми протаранил грузовик под Красноярском, есть жертвы

Красноярск, 1 декабря. Перевозивший детей микроавтобус Volkswagen протаранил грузовик КамАЗ в Красноярском крае, сообщили источники региональном управлении МВД РФ.

Трагедия произошла в Таймырском районе. В Красноярском крае микроавтобус с детьми протаранил стоящий на дороге грузовик. Предполагается, что причиной ЧП мог стать снегопад. Однако точные причины происшествия выясняются.

«В результате два человека погибли», — приводит слова источника «Царьград».

Известно, что с места аварии были госпитализированы шестеро детей. В настоящий момент пострадавшие находятся в больнице. Врачи оказывают им всю необходимую помощь, передает «Утро».

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