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Микроавтобус с детьми протаранил грузовик под Красноярском, есть жертвы

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Микроавтобус с детьми протаранил грузовик под Красноярском, есть жертвы

Красноярск, 1 декабря. Перевозивший детей микроавтобус Volkswagen протаранил грузовик КамАЗ в Красноярском крае, сообщили источники региональном управлении МВД РФ.

Трагедия произошла в Таймырском районе. В Красноярском крае микроавтобус с детьми протаранил стоящий на дороге грузовик. Предполагается, что причиной ЧП мог стать снегопад. Однако точные причины происшествия выясняются. 

«В результате два человека погибли», — приводит слова источника «Царьград».

Известно, что с места аварии были госпитализированы шестеро детей. В настоящий момент пострадавшие находятся в больнице. Врачи оказывают им всю необходимую помощь, передает «Утро».

Ранее тройное ДТП из-за внезапно открывшегося капота произошло на Пулковском шоссе в Петербурге.

Автор: Катерина Иванова
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