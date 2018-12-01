Сирия: ФАН публикует видео первого урожая моркови в провинции Эль-Кунейтра

Дамаск, 1 декабря. Один из самых популярных овощей в Сирии снова оказался на прилавках рынков провинций Дамаск и Эль-Кунейтры после возвращения безопасности в эти регионы. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Это произошло впервые за семь лет военных действий в стране. Людям, которые постепенно возвращаются к нормальной жизни, впервые за много лет удалось посеять и собрать урожай овощей.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Местный житель поделился с нашим корреспондентом радостью по поводу полученной накануне первой моркови:

«Я родом из деревни Бейт-Джинн в сирийской провинции Эль-Кунейтра, освобожденной героями сирийской правительственной армии. Это первый урожай моркови после кризиса, следующий сезон по нашим ожиданиям будет лучше», — пояснил мужчина.

Напомним, что сирийская провинция Эль-Кунейтра была освобождена от незаконных вооруженных группировок в июле 2018 года совместными усилиями правительственной армии Дамаска и российской авиации. В это же время были освобождены еще две провинции — Даръа и Эс-Сувейда.

В данный момент мирные жители постепенно возвращаются в родные города и населенные пункты, восстанавливают крыши над головой, а также занимаются урожаем, который не собирался долгие годы из-за оккупации террористических группировок.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что жители населенного пункта Вади аль-Хинне в сирийской провинции Хомс смогли посадить овощи, несмотря на кризис и военный конфликт в республике. Надежда на светлое будущее и желание оставаться на родине помогало жителям Вади аль-Хинне преодолевать любые кризисные условия и продолжать заниматься сельским хозяйством на полях Хомса, которые славятся своим плодородием.