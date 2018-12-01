СМИ сообщили о сделке бывшего адвоката Трампа со следствием

Вашингтон, 1 декабря. Бывший адвокат американского президента Дональда Трампа Майкл Коэн пошел на сделку со следствием, так как перестал рассчитывать на помилование со стороны лидера Соединенных Штатов, если дело дойдет до суда и наказания, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник.

Издание привело два примера, которые заставили адвоката поверить, что Трамп защитит его в случае вынесения приговора. Отмечается, что в марте этого года Коэн посещал резиденцию Трампа «Мар-а-Лаго» во Флориде и, вернувшись, был убежден, что глава Белого дома защитит его, если ему будут предъявлены обвинения за ложные показания о плате за молчание женщинам, которые заявили об интимной связи с американским лидером.

По данным телекомпании, в апреле этого года после того, как прошли обыски в офисе и доме Коэна, близкие к Трампу люди заверили адвоката о поддержке лидера США. Коэн, поверив в это, перестал беспокоиться, если он будет придерживаться той же позиции при даче показаний.

Как напомнила CNN, Трамп публично называл Коэна хорошим человеком, однако позже стал отдаляться от своей защиты и преуменьшать его роль в своих юридических делах.

Адвокат американского президента Рудольф Джулиани отверг данные телекомпании, отметив, что Трамп ничего не обещал Коэну, напомнила «Газета.ру».