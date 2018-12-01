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Росатом подпишет с Руандой соглашение по мирному атому

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Росатом подпишет с Руандой соглашение по мирному атому

Буэнос-Айрес, 1 декабря. Росатом на следующей неделе подпишет с делегацией Руанды соглашение по мирному атому. Об этом в субботу заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

«Мы ожидаем на следующей неделе большую делегацию из Руанды к нам для подписания рамочного межправсоглашения о сотрудничестве в сфере использования мирного атома», — уточнил он.

Росатом подпишет с Руандой соглашение по мирному атому

Лихачев добавил, что решение о подписании соглашения приняло правительство РФ. По его словам, соглашение станет первым шагом на пути к запуску большого энергетического проекта. Как добавил Лихачев, вопрос лично отслеживается президентом Руанды.

Глава Росатома выразил надежду, что в африканской стране продолжаются технологические и управленческие реформы.

«Так же активно мы будем двигаться и с точки зрения создания там атомной отрасли», — подчеркнул Лихачев.

Ранее военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко объяснил Федеральному агентству новостей, почему Росатом работает как часы и отличается высокой продуктивностью.

Автор: Василий Котов
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