Росатом подпишет с Руандой соглашение по мирному атому
Буэнос-Айрес, 1 декабря. Росатом на следующей неделе подпишет с делегацией Руанды соглашение по мирному атому. Об этом в субботу заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.
«Мы ожидаем на следующей неделе большую делегацию из Руанды к нам для подписания рамочного межправсоглашения о сотрудничестве в сфере использования мирного атома», — уточнил он.
Лихачев добавил, что решение о подписании соглашения приняло правительство РФ. По его словам, соглашение станет первым шагом на пути к запуску большого энергетического проекта. Как добавил Лихачев, вопрос лично отслеживается президентом Руанды.
Глава Росатома выразил надежду, что в африканской стране продолжаются технологические и управленческие реформы.
«Так же активно мы будем двигаться и с точки зрения создания там атомной отрасли», — подчеркнул Лихачев.
Ранее военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко объяснил Федеральному агентству новостей, почему Росатом работает как часы и отличается высокой продуктивностью.