Буэнос-Айрес, 1 декабря. Росатом на следующей неделе подпишет с делегацией Руанды соглашение по мирному атому. Об этом в субботу заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

«Мы ожидаем на следующей неделе большую делегацию из Руанды к нам для подписания рамочного межправсоглашения о сотрудничестве в сфере использования мирного атома», — уточнил он.

Лихачев добавил, что решение о подписании соглашения приняло правительство РФ. По его словам, соглашение станет первым шагом на пути к запуску большого энергетического проекта. Как добавил Лихачев, вопрос лично отслеживается президентом Руанды.

Глава Росатома выразил надежду, что в африканской стране продолжаются технологические и управленческие реформы.

«Так же активно мы будем двигаться и с точки зрения создания там атомной отрасли», — подчеркнул Лихачев.

Ранее военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко объяснил Федеральному агентству новостей, почему Росатом работает как часы и отличается высокой продуктивностью.