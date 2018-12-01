Подросток погиб на Сахалине во время прыжка с парашютом

Южно-Сахалинск, 1 декабря. Подросток погиб во время прыжка с парашютом на Сахалине. По факту гибели молодого человека возбуждено уголовное дело.

14-летний молодой человек проходил тренировку с парашютом в секции областного государственного «Центра технических видов спорта». Занятия проходили на аэродроме «Пушистый» в Корсаковском районе Сахалина, передает телеканал «360».

Во время прыжка у подростка не раскрылся парашют. От полученных при падении травм молодой человек скончался.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Расследованием обстоятельств трагедии занимаются следственные органы Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ, пишет «Свободная пресса».