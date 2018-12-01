Трамп отменил встречу с Путиным в Буэнос-Айресе. Мир за неделю. ФАН-ТВ

США в Совбезе ООН поддержали провокацию Украины в Керченском проливе Дамаск обвинять некогда, США глубоко обеспокоены инцидентом в Керченском проливе и поддерживают Украину, корабли которой устроили провокацию в Азовском море, нарушив границу РФ. О поддержке Вашингтоном Киева заявила в ходе экстренного заседания Совбеза ООН постоянный представитель США при организации Никки Хейли. Кроме того, Еврокомиссия призвала Россию незамедлительно освободить украинских моряков, арестованных по подозрению в нарушении госграницы РФ. Власти Евросоюза собираются внимательно следить за развитием ситуации и адекватно действовать, поддерживая координацию со своими партнерами. Об этом говорится в заявлении, опубликованном властями ЕС. Остается отметить, что хотя бы речи о новых санкциях, в заявлении не идет.

На Украине ввели военное положение События в Керченском проливе набирают оборот. После неудачной провокации власти Украины пошли дальше, и Верховная рада утвердила указ о военном положении в стране. Оно действует в стране с 28 ноября по 25 декабря 2018 года во всех приграничных областях Украины и в морской акватории Черного и Азовского морей. А также в Донецкой и Запорожской областях. Отметим, введение военного положения не помешало украинским депутатам также принять постановление о проведении очередных президентских выборов, которые состоятся 31 марта 2019 года.

Закон о введении военного положения на Украине вступил в силу Что изменится с введением военного положения на Украине? Президент Петр Порошенко объявил о мобилизации, но отметил при этом, что жизнь рядового украинца никак не изменится, Киев не собирается нарушать конституционные права граждан. Кроме того, на Украине создан оперативный штаб МВД для координации работы при военном положении. Его возглавил замглавы министерства внутренних дел Вадим Троян. Уточняется, что в штаб были включены сотрудники государственной погранслужбы, службы по чрезвычайным ситуациям, нацполиции, миграционной службы и нацгвардии.

Боевики провели атаку с применением хлора в Алеппо Теперь затронем трагичное событие в Сирии, где мирные жители пострадали в результате атаки незаконных вооруженных формирований с применением хлора в районе аль-Халидия провинции Алеппо в Сирии. Врачи сообщили, что 73 мирным жителям, была оказана помощь. При этом по информации агентства SANA пострадали не менее 107 человек. У всех госпитализированных имеются симптомы так называемой газовой аллергии — у них слезятся глаза и затруднено дыхание. Российские химики прибыли на место, и ведут мониторинг обстановки в районе применения отравляющих веществ, ведь, как показала атака, террористы ими располагают.

ВКС РФ нанесли удары по позициям террористов в Сирии На этом история не заканчивается, в ответ на такую агрессию армия САР нанесла ответный удар по позициям боевиков, те понесли значительные потери. Также ВКС РФ нанесли удары по позициям террористов в районе, из которого велся обстрел мирного населения, и в результате авиаударов цели боевиков были уничтожены. Отметим, в провинции Идлиб обнаружены боеприпасы и вещества, с помощью которых боевики нанесли удары по мирному населению города Алеппо. Об этом сообщил официальный представитель МИД РФ Игорь Конашенков.

Боевики ИГ производят мины с химвеществами в больнице Но волна угрозы со стороны боевиков не утихает, так Минобороны России сообщило о подготовке очередной химатаки боевиками запрещенной в России группировке Исламское государство. По данным ведомства, в сирийском населенном пункте Эль-Кишма в провинции Дейр-эз-Зор в здании городской больницы террористы организовали производство самодельных минометных боеприпасов с последующей начинкой их отравляющими веществами. Изготовленные боеприпасы предназначены для обстрела позиций курдских сирийских демократических сил. При этом подчеркивается, что обстрел, вероятнее всего, будет вестись с направления позиций сирийской правительственной армии, чтобы США вновь смогли обвинить Дамаск в использовании химоружия и нанести массированный авиаудар.

Сирия: Россия положительно оценила итоги встречи в Астане Отметим, что проблемы Сирии не остаются без внимания. Москва оценивает итоги переговоров в Астане по сирийскому урегулированию положительно, заявил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев. По его словам, стороны обсудили «действительно очень большой комплекс» вопросов. На встрече была затронута ситуация не только вокруг сирийского Идлиба, а также общей стабилизации. Напомним, очередная встреча по урегулированию ситуации в Сирии пройдет в начале следующего года.

Трамп отменил встречу с Путиным Возможно, события в Керченском проливе повлияли на отмену встречи Вашингтоном президентов России и США на саммите G-20 в Буэнос-Айресе. Встреча не состоится по инициативе американской стороны. В Кремле выразили сожаление в связи с решением Белого дома. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это приводит к тому, что обсуждение серьезных вопросов, включая международную политику и проблемы двусторонних отношений, откладывается на неопределенный срок.

Конгресс США предложил не продлевать договор СНВ-3 На этом внимание Америки к России не закончено, так Конгресс США обсудит законопроект, запрещающий продление США договора СНВ-3 до тех пор, пока наша страна не подведет под его действие свое новейшее ядерное оружие. Данный законопроект был предложен сенатором-республиканцем Томом Коттоном и конгрессменом от Республиканской партии Лиз Чейни. Напомним, что этот договор ограничивает численность развернутых стратегических ядерных вооружений США и России. Он был заключен в 2011 году и завершит свое действие в 2021 году, если не будет продлен.

Все 27 стран ЕС одобрили соглашение по Brexit Тем временем в Европе лидеры всех 27 стран, остающихся в составе ЕС, одобрили соглашение по выходу Великобритании из состава ЕС. Об этом сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск на внеочередном саммите в Брюсселе. Кроме того, также одобрили политдекларацию о будущих отношениях с Лондоном. Напомним, по результатам референдума, который состоялся в 2016 году, власти Великобритании приняли решение покинуть Европейский союз не позднее 29 марта 2019 года.