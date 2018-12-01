В Ереване напомнили, что Нагорный Карабах никогда не был в составе Азербайджана 

Нагорный Карабах никогда на самом деле не был в составе Азербайджана. Такое заявление сделал армянский политолог Виктор Согомонян в ходе своего выступления на заседании Лазаревского клуба в Ереване, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Модератором дискуссии во второй день заседания выступил декан факультета телевидения МГУ Виталий Третьяков, а главной темой — «Нагорно-Карабахский конфликт: сегодняшнее состояние, пути к войне или миру».

В ходе своего выступления Согомомян, бывший руководитель администрации президента Армении, напомнил собравшимся, что Нагорный Карабах никогда не был в составе Азербайджана. Там в полном соответствии с международным правом был проведен референдум, когда такого государства, как Азербайджан, еще не было, — в 1990 году.

Докладчик напомнил, что к конфликту в Арцахе имеет непосредственное отношение международная политика по признанию геноцида армян.

«Эта тема имеет прямое отношение к Карабахскому конфликту, — считает Согомонян. — Речь идет о невозможности нахождения Арцаха в составе Азербайджана из-за серьезной угрозы безопасности проживающих там армян».

По словам Согомомяна, в Карабахе выросло уже два поколения людей, которые жили в независимой республике и уже не могут себе представить, как можно находиться в подчинении другого государства — тем более Азербайджана. Политолог подчеркнул необходимость возвращения Арцаха за стол переговоров — именно так в определении судьбы народа Нагорного Карабаха будут принимать участие все стороны конфликта. Ранее Карабах был временно отстранен от участия в переговорах по политическим причинам.

Коснувшись темы отношений Еревана и Степанакерта, докладчик предложил вспомнить формулу, озвученную президентом Армении в 1996 году — формат «асимметричной конфедерации».