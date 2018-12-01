Сирия: десятки беженцев вернулись из Иордании в родные дома — видео ФАН

Дамаск, 1 декабря. Десятки сирийских семей, которые были вынуждены покинуть дома из-за террористических организаций, вернулись из Иорданию в родные города и деревни. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся на месте событий.

Накануне десятки сирийских беженцев пересекли контрольно-пропускной пункт «Насиб», стоящий на границе Сирии и Иордании. беженцев встретили сотрудники сирийского общества Красного полумесяца. Гражданам Сирии оказали всю необходимую медицинскую помощь, а также представили теплые вещи и продукты питания, которые так необходимы в зимний период.

Вернувшиеся на родину люди были рады увидеть Сирию в новом виде — чистой и освобожденной. В комментарии корреспонденту ФАН многие люди заявили, что все время, что провели в лагере беженцев в Иордании, вспоминали о родине. Сирийцы просто не могут жить без своей родины, уверены они.

В нашем распоряжении оказалось видео, снятое в районе КПП:

Прибывшие в САР люди были приятно удивлены быстрым продвижением очереди на контрольно-пропускном пункте и легкостью всех бюрократических процедур. Многие также выразили удовлетворение в связи с присутствием сирийских правительственных войск в регионе.

Стоит отметить, что на границе Сирии и Иордании наблюдается рост потока беженцев. Многие люди выразили желание вернуться на родину после освобождения большей части провинций от террористических организаций.

Напомним, вооруженный конфликт в сирийской республике длится уже с 2011 года. В настоящее время правительственные войска освободили большую часть территории государства от незаконных вооруженных группировок. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 на территории Сирии были зачищены не без помощи российских военных. Москва также активно помогает Дамаску в вопросе восстановления инфраструктуры страны в послевоенный период. Власти Сирии делают все для того, чтобы вернуть беженцев на родину.

1 Организация запрещена на территории РФ.