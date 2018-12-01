Шойгу не допустит вооруженного столкновения: эксперт прокомментировал позицию Минобороны по ДРСМД

В министерстве обороны РФ надеются, что Соединенные Штаты не выйдут из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), и делают все возможное, чтобы этого не произошло. Об этом накануне заявил заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин.

«Что касается заявления о намерениях США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, нам хотелось бы, чтобы это все-таки осталось намерением и не было реализовано. Надеемся, что этого не произойдет. И для этого мы делаем все возможное на всех площадках», — подчеркнул Фомин.

Он напомнил о том, что претензии двух государств друг к другу известны, однако Москве ни разу не предъявили ни одного доказательства в «нарушении условий сделки по РСМД».

Доктор политических наук и эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей объяснил, почему США не могут смириться с позицией России по ДРСМД. По его словам, Москва готова к адекватному равноправному диалогу по ядерному соглашению, однако Вашингтон привержен своей огульной провокационной позиции.

«США проводят свою внешнюю политику с позиции доминирования, и в ней основным элементом является, конечно, военная сила, всевозможные санкции и просто-напросто запугивание. Россия же строит свой внешнеполитический курс на добрососедских отношениях, желании сотрудничать со всеми на взаимовыгодных условиях и стремлении стабилизировать конфликты в любой точке земного шара. Это нас существенно отличает, вот почему Вашингтон заявил о намерении выйти из договора и обвиняет всех в «нарушениях» соглашения. К тому же они требуют необычных условий — чтобы туда и Китай вошел. Они только создают возмущение в Европе, а РФ не стесняется заявить о том, что Москве не предъявляли никаких обвинений, но мы готовы садиться за стол переговоров», — разъяснил политолог.

Собеседник агентства напомнил, что о возможных негативных последствиях разрыва американцами договора о РСМД предупреждал и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Прежде всего от размещения ракет средней дальности пострадают европейские государства. Андрей Кошкин подчеркнул, что глава российского оборонного ведомства принимает активное участие в урегулировании конфликта из-за Договора о ракетах средней и малой дальности.

«Военные понимают, насколько трагичны будут последствия решений, ведущих к вооруженному противостоянию, которые необдуманно принимают политики. Конечно, наш министр обороны при первой же возможности старается использовать публичные средства, чтобы не допустить вооруженного столкновения из-за выхода из договора о РСМД. Хотя при этом он делает все необходимое, чтобы наша страна была надежно обеспечена и защищена», — резюмировал военный эксперт.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон выйдет из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. По его словам, Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные «не придут в себя», затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений.