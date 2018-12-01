«Зависть душит, но не греет»: россияне иронично ответили финну, недовольному отоплением в РФ

Москва, 1 декабря. Финский журналист Юсси Конттинен в материале для Helsingin Sanomat обвинил Россию в расточительстве энергоресурсов. Он заявил, что квартиры в РФ якобы отапливают без надобности, игнорируя проблему глобального потепления.

«Граждане нефтяной державы привыкли тратить энергию, отапливая свои квартиры даже без надобности и разъезжая на огромных прожорливых джипах», — написал Континен.

Журналист высказал мнение, что климатическим изменениям в российских школах, политике и научном сообществе якобы практически не уделяют внимание, передает «Царьград». Континен раскритиковал прогнозы ученых РФ о похолодании и заявил, что позиция Москвы в вопросах климата зависит от российского экспорта ископаемых энергоресурсов, а власти РФ якобы надеются получить выгоду от глобального потепления.

Россияне иронично ответили недовольному финну. Они призвали его не завидовать и предложили отправить замерзающему Континену ватник.

«Зависть душит, но не греет жадного финна. Ватник ему что ли выслать, чтобы погрелся бедолага», — написали в Сети.

«А по-другому не можно, у нас котики мерзнут!» — шуточно объяснили журналисту российскую систему центрального отопления.

«А давайте этого финна к нам, у нас мороз пока всего-то минус 30, хоть погреется в неотапливаемых квартирах, а?» — отреагировали на призыв журналиста в комментариях.

Претензии финского автора в Сети также не оставили без внимания. Как заметили россияне, на Западе вошло в привычку голословно обвинять Россию во всем, включая климатические изменения и природные катаклизмы.

«А, ну да, глобальное потепление наступает, потому что в России центральное отопление! Других причин нет», — прокомментировали пользователи.

А, ну да, глобальное потепление наступает, потому что в России центральное отопление! Других причин нет. — Полным полна коробочка=) (@YuliyaZhurina) December 1, 2018

«Все о России пекутся завистливые европейцы! Россия еще стремится выгоду получить от восхода солнца на востоке», — сыронизировали в Сети.