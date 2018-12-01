Сирия новости 1 декабря 12.30: курды потеряли двух боевиков в Ракке, столкновения между ССА и YPG в Алеппо

Сирия, 1 декабря. Курды потеряли двух боевиков при нападении неизвестных в Ракке, столкновения между ССА и YPG зафиксированы в Алеппо, в Хаме радикалы обстреляли расположения САА. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожают мины боевиков в Алеппо, ведут обстрел позиций радикалов в Идлибе и Хаме.

«Сирийская свободная армия» (ССА): противостоит YPG в Алеппо.

Курды: ведут бои с ССА в Алеппо, потеряли двух боевиков в Ракке.

Провинция Алеппо

В районе населенного пункта Аль-Хамран к северо-западу от Манбиджа зафиксированы столкновения между курдскими Отрядами народной самообороны (YPG) и «Сирийской свободной армией» (ССА). Об этом пишет военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Step_Agency).

Информационное агентство SANA передает, что инженерные бригады правительственных сил САР проводят работы по ликвидации мин и боеприпасов, оставленных радикальными исламистами на севере административного центра провинции Алеппо.

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел опорных пунктов джихадистов недалеко от поселения Жаржаназ на востоке провинции Идлиб, передает местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@NabilOthman16).

Twitter-канал (@WATANFoundation) сообщает, что 4600 мирных жителей региона получили гуманитарную помощь. В общей сложности, в несколько населенных пунктов провинции доставили 772 продуктовых набора.

Провинция Ракка

Неизвестные атаковали контрольно-пропускной пункт Демократических сил Сирии (SDF) в районе Тишрин к северу от административного центра провинции Ракка, пишет военный источников в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@alreahalsaknh). По сведениям автора публикации, в результате нападения было убито два члена курдского военизированного отряда.

Ранее местные ополченцы, спровоцированные притеснениями со стороны курдов, провели ряд операций против «демократических сил» на окраинах Ракки и в районе поселения Машрафа, ранив более 10 радикалов SDF.

Провинция Хама

На севере провинции Хама не прекращаются боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами, передает военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@IvanSidorenko1). Twitter-канал (@Step_Agency) пишет, что члены незаконных вооруженных формирований обстреляли расположения правительственных войск САР в населенном пункте Зелин. Джихадисты заявляют, что в ходе обстрела ими были убиты два бойца САА. Официальные источники данную информацию не подтверждают.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)