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Сирия новости 1 декабря 12.30: курды потеряли двух боевиков в Ракке, столкновения между ССА и YPG в Алеппо

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Сирия новости 1 декабря 12.30: курды потеряли двух боевиков в Ракке, столкновения между ССА и YPG в Алеппо

Сирия, 1 декабря. Курды потеряли двух боевиков при нападении неизвестных в Ракке, столкновения между ССА и YPG зафиксированы в Алеппо, в Хаме радикалы обстреляли расположения САА. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожают мины боевиков в Алеппо, ведут обстрел позиций радикалов в Идлибе и Хаме.

«Сирийская свободная армия» (ССА): противостоит YPG в Алеппо.

Курды: ведут бои с ССА в Алеппо, потеряли двух боевиков в Ракке.

Сирия новости 1 декабря 12.30: курды потеряли двух боевиков в Ракке, столкновения между ССА и YPG в Алеппо

Провинция Алеппо

Сирия новости 1 декабря 12.30: курды потеряли двух боевиков в Ракке, столкновения между ССА и YPG в Алеппо

В районе населенного пункта Аль-Хамран к северо-западу от Манбиджа зафиксированы столкновения между курдскими Отрядами народной самообороны (YPG) и «Сирийской свободной армией» (ССА). Об этом пишет военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Step_Agency).

Информационное агентство SANA передает, что инженерные бригады правительственных сил САР проводят работы по ликвидации мин и боеприпасов, оставленных радикальными исламистами на севере административного центра провинции Алеппо.

Провинция Идлиб

Сирия новости 1 декабря 12.30: курды потеряли двух боевиков в Ракке, столкновения между ССА и YPG в Алеппо

Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел опорных пунктов джихадистов недалеко от поселения Жаржаназ на востоке провинции Идлиб, передает местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@NabilOthman16).

Twitter-канал (@WATANFoundation) сообщает, что 4600 мирных жителей региона получили гуманитарную помощь. В общей сложности, в несколько населенных пунктов провинции доставили 772 продуктовых набора.

Провинция Ракка

Сирия новости 1 декабря 12.30: курды потеряли двух боевиков в Ракке, столкновения между ССА и YPG в Алеппо

Неизвестные атаковали контрольно-пропускной пункт Демократических сил Сирии (SDF) в районе Тишрин к северу от административного центра провинции Ракка, пишет военный источников в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@alreahalsaknh). По сведениям автора публикации, в результате нападения было убито два члена курдского военизированного отряда.

Ранее местные ополченцы, спровоцированные притеснениями со стороны курдов, провели ряд операций против «демократических сил» на окраинах Ракки и в районе поселения Машрафа, ранив более 10 радикалов SDF.

Провинция Хама

Сирия новости 1 декабря 12.30: курды потеряли двух боевиков в Ракке, столкновения между ССА и YPG в Алеппо

На севере провинции Хама не прекращаются боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами, передает военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@IvanSidorenko1). Twitter-канал (@Step_Agency) пишет, что члены незаконных вооруженных формирований обстреляли расположения правительственных войск САР в населенном пункте Зелин. Джихадисты заявляют, что в ходе обстрела ими были убиты два бойца САА. Официальные источники данную информацию не подтверждают.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

Автор: Алексей Громов
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