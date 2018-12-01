Летевшую на G20 на обычном самолете Меркель засняли попутчики

Берлин, 1 декабря. Канцлер Германии Ангела Меркель была вынуждена добираться до саммита G20 в Аргентине на обычном самолете из-за поломки правительственного борта. Попутчики не упустили случая заснять немецкого лидера в необычных для нее обстоятельствах.

В Сети опубликован снимок, на котором Меркель стоит на борту обычного самолета. Из-за технической неисправности правительственного борта, ей пришлось воспользоваться услугами авиакомпании.

Отмечается, что резервный борт Меркель не удалось предоставить из-за трудностей в согласовании графиков правительственных лайнеров.

Пассажиры рейса Кельн — Буэнос-Айрес не упустили шанса заснять необычного попутчика.

Сама Меркель отмечает, что инцидент не говорит о ненадежности правительственных самолетов. Они констатировала, что капитан и экипаж действовали очень профессионально.