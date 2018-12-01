ФАН публикует видео спасения пса из горящей машины в Старом Осколе

Старый Оскол, 1 декабря. В Старом Осколе загорелся автомобиль, внутри которого находился пес. Видео спасения питомца хозяином появилось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел утром в субботу у одного из гипермаркетов Старого Оскола. На парковке загорелся автомобиль, внутри которого находилась маленькая собака.

Хозяин, увидев пожар, выбежал, но двери машины оказались заблокированы, а салон быстро наполнялся дымом. Могло случиться страшное, однако владелец не растерялся и разбил стекло, достав собачку.

Спустя семь минут приехали пожарные и потушили авто, которое выгорело наполовину. Трагедии удалось избежать. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео спасения рыжего пса.