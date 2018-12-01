Казимиров: Баку делает Нагорно-Карабахский конфликт неразрешимым

В столице Армении продолжает свою работу открывшееся накануне учредительное заседание Лазаревского клуба. Корреспондент Федерального агентства новостей побывал на мероприятии, главная тема которого была обозначена как «Армения и Россия — две Родины. Оборона и безопасность», которое проходит в конференц-зале Спортивно-концертного комплекса им. Карена Демирчяна.

Подтемой дискуссии второго дня заседания, модератором которого выступил декан факультета Высшей школы телевидения МГУ имени Ломоносова Виталий Третьяков, стала «Нагорно-Карабахский конфликт: сегодняшнее состояние, пути к войне или миру».

В ходе встречи перед собравшимися выступил бывший чрезвычайный и полномочный посол Владимир Казимиров, рассказавший об истоках Нагорно-Карабахского конфликта. Напомним, в 1992–1996 годах он возглавлял посредническую миссию РФ, а также являлся полномочным представителем президента России по Нагорному Карабаху и сопредседателем Минской группы ОБСЕ от РФ.

«Ключевой вопрос любого вооруженного конфликта — прекращение огня и переход к решению проблемы мирными путями, — отметил он. Самое важное — судьба Нагорного Карабаха. Однако несмотря на подписанные при российском посредничестве документы, надежное закрепление прекращения огня так и не произошло».

По его словам, у этого конфликта долгая предыстория, — этим он отличается от других конфликтов, вспыхнувших на постсоветском пространстве. Другая особенность — необычная конфигурация. Конфликт между Арменией и Азербайджаном, который длится уже четверть века, не может быть сведен к противостоянию двух сторон, поскольку сам Карабах быстро стал стороной конфликта.

«Позиция официального Баку, который требует «освобождения оккупированных территорий», создает тупик. Они не готовы идти на уступки, и таким образом Баку фактически становится сторонником неразрешенности этого конфликта», — с сожалением констатировал докладчик.

Казимиров также подчеркнул, что у Запада главная задача на Кавказе — вытеснение России из региона.

Завершая свое выступление, экс-дипломат признался, что ранее не высказывался на тему Нагорного Карабаха, но впоследствии принял решение принять участие в обсуждении данного вопроса.