Игры детей со спичками на бочке с порохом: в Софседе сравнили политику Буша-старшего и Трампа

В ночь на 1 декабря 2018 года на 95-м году жизни скончался 41-й президент США Джордж Буш-старший.

«Джен, Нейл, Марвин, Доро и я с прискорбием сообщаем, что, прожив 94 выдающихся года, скончался наш дорогой отец», — говорится в заявлении, опубликованном в официальном Twitter центра Джорджа Буша-младшего.

По словам 43-го президента, «он был благороднейшим человеком и лучшим отцом, о котором сын или дочь могли просить».

Соболезнования в связи с кончиной Буша-старшего уже выразили президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья, назвав бывшего президента США великим человеком, вдохновлявшим поколения американцев на службу своей стране.

В Совете Федерации также выразили соболезнования из-за ухода из жизни Буша-старшего и отметили, что он был патриотом.

Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей напомнил о волевых качествах Джорджа Буша-старшего, а также о взаимоотношениях Вашингтона и Москвы во время его президентства.

«Присоединяюсь к соболезнованиям. Он не был другом нашей страны, он был врагом. Но это был человек, который понимал, что РФ и США из разных миров, разной системы, а земля, на которой мы живем — наша общая. Надо было на этой земле вместе выживать, и никогда при всех разных обстоятельствах, при своем значительно негативном отношении он не давал ни малейшего повода тому, чтобы начать войну», — разъяснил сенатор.

Клинцевич обратил внимание на то, что Буш-старший, разумеется, старался сделать Америку великой, порой даже не самыми гуманными методами, однако в то время диалог США и РФ не находился в таком напряжении, как сейчас, из-за позиции истеблишмента нынешнего главы Белого Дома.

«Буш-старший был патриотом своей страны, защищал и государство, и вооруженные силы для того, чтобы сделать свою страну великой. Как и любой президент США, он это делал в том числе и на крови, и на несчастьях других народов, пытаясь поднять величие Соединенных Штатов. Но доводить взаимоотношения двух великих государств — России и США — до такого состояния, в котором мы сегодня находимся, он и в дурном сне не видел и никогда бы этого не сделал, понимая ответственность перед миром и своим народом, что это все игры детей со спичками на бочке с порохом. По крайней мере сегодня истеблишмент США порой это демонстрирует, игнорируя мнение президента. При Буше-старшем политическая элита была в сфере его влияния, и поэтому его слово было ключевым», — подытожил собеседник агентства.

Буш-старший занимал пост главы государства в 1989–1993 годах. Международная политика, проводимая 41-м президентом США, отличилась военными операциями, проведенными в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе.