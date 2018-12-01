Минобороны РФ опубликовало видео пуска модернизированной противоракеты

Москва, 1 декабря. Минобороны РФ опубликовало видео, на котором запечатлен момент пуска обновленной российской противоракеты. Ролик был размещен на канале оборонного ведомства в YouTube.

Пуск модернизированной ракеты был произведен на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. В Минобороны отметили, что испытание прошло успешно, ракета справилась с задачей и поразила условную цель с заданной точностью.

«Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью», — прокомментировал пуск командир соединения противоракетной обороны ВКС полковник Сергей Грабчук.

Ранее обновленная ракета испытывалась в феврале, апреле, июле и августе.