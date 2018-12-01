Поезда идут с многочасовым опозданием из-за схода 35 вагонов в Омской области

Омск, 1 декабря. Задержка в движении поездов в Омской области составляет от 1,5 до 4 часов после схода вагонов на участке Называевская — Ишим, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Сход грузовых вагонов, в том числе и с военной техникой, произошел накануне, 30 ноября. На участке Называевская — Ишим сошли 35 вагонов, был нарушен габарит соседнего пути и повреждена контактная сеть. Движение было приостановлено — в районе проводились ремонтные работы.

В настоящее время движение на участке восстановлено. Однако задержка в движении поездов составляет от 1,5 до 4 часов. Поезда вводятся в график, передает «Газета Кемерова».

«В результате происшествия были задержаны поезда № 76 сообщением Москва — Нерюнгри, № 118 Москва — Новокузнецк, № 56 Москва — Красноярск, № 67 Абакан — Москва», — приводит слова представителей пресс-службы Свердловской железной дороги ТАСС.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента опрокинулись около 20 вагонов, в числе которых — нефтеналивные цистерны.