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Опубликовано видео мощного землетрясения на Аляске

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Опубликовано видео мощного землетрясения на Аляске

Москва, 1 декабря. Мощное землетрясение магнитудой 7 баллов произошло в пятницу на Аляске. Президент США Дональд Трамп ввел в штате федеральный режим чрезвычайной ситуации. Фрагмент землетрясения попал на видео, которое было опубликовано в Сети.

Камера, запечатлевшая кадры, находилась в одном из частных домов. Подземные толчки быстро набрали силу, дом начал буквально ходить ходуном, а снимавшая происходящее камера упала и перевернулась.

В результате мощного землетрясения, которое произошло в пятницу на Аляске, была повреждена инфраструктура самого крупного города штата Анкориджа. В настоящее время перекрыты многие улицы и мосты. Эпицентр землетрясения располагался всего в 13 километрах от Анкориджа. Сейсмологи зарегистрировали порядка 40 афтершоков за три часа после первого толчка.

Губернатор Аляски Билл Уокер ввел режим ЧС на уровне штата. Президент США Дональд Трамп распорядился оказать властям Аляски помощь на федеральном уровне.

Автор: Василий Котов
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