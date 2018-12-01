Сирия: ФАН публикует видео восстановления школ в провинции Даръа

Дамаск, 1 декабря. В освобожденной от террористических группировок сирийской провинции Даръа продолжается восстановление школ. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Сотрудники регионального управления образования делают все для того, чтобы дети, проживающие в провинции Даръа, могли снова посещать уроки и получать новые знания. В восстановленные школы также требуются сотрудники администрации и учителя, которые смогут обеспечить надлежащий образовательный процесс.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Последние годы управление образования в Даръа предпринимало много усилий для восстановления учебного процесса. Было организовано сотрудничество с рядом международных организаций с целью компенсации всех потерь в годы военного кризиса.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что генеральная энергетическая компания в сирийской провинции Даръа продолжает работу по восстановлению электричества в городе Нава. По словам местных работников, террористические организации нанесли большой ущерб электрическим сетям, которые обеспечивали весь город.

Сейчас ремонтные бригады провинции Даръа занимаются активным восстановлением региона после долгой оккупации террористов: они ремонтируют электрические трансформаторы, натягивают линии низкого и среднего напряжения. Они также устанавливают новые столбы на место тех, что были сломаны джихадистами. Кроме того, все еще продолжается ремонт линий электропередач, связанных с несколькими трансформаторными станциями в провинции, которые когда-то подверглись крупным атакам со стороны незаконных вооруженных группировок.

Напомним, что провинция Даръа была освобождена в конце июля 2018 года в ходе масштабной военной операции при участии сирийской правительственной армии и российской авиации.