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Буш-младший рассказал, каким был человеком его отец

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Буш-младший рассказал, каким был человеком его отец

Москва, 1 декабря. 43-й президент США Джордж Буш-младший рассказал, каким был отцом скончавшийся в ночь на субботу 41-й президент страны Джордж Буш-старший.

Джордж Буш-старший скончался на 95-м году жизни. Его сын, 43-й президент США, рассказал, каким он был человеком.

«Джордж Герберт Уокер Буш был благороднейшим человеком и лучшим отцом, о котором сын или дочь могли просить», — заявил Буш-младший.

Соболезнования в связи с кончиной Буша-старшего уже выразили действующий американский лидер Дональд Трамп и его супруга Меланья. Они назвали его великим человеком, который обладал выдающимися лидерскими качествами и вдохновлял  несколько поколений граждан США служить отечеству.

Буш-младший рассказал, каким был человеком его отец

Джордж Буш-старший возглавлял США в период с 1989 по 1993 год. 

Автор: Катерина Иванова
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