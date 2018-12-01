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Он вдохновлял поколения: Трамп выразил соболезнования в связи со смертью Джорджа Буша-старшего

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Он вдохновлял поколения: Трамп выразил соболезнования в связи со смертью Джорджа Буша-старшего

Вашингтон, 1 декабря. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с кончиной Джорджа Буша-старшего. Сообщение опубликовал лидер страны в своем микроблоге в Twitter.

Трам написал, что его семья скорбит в связи со смертью 41-го президента США Джорджа Буша-старшего, который скончался 30 ноября в Хьюстоне в возрасте 94 лет, пишет News.ru

«Он вдохновлял поколения своих соотечественников на государственную службу с помощью своего реализма, обезоруживающего ума и приверженности вере, семье и стране», — подчеркивается в тексте сообщения лидера США.

Джордж Буш-старший занимал пост главы США в период с 1989 по 1993 год, до этого был вице-президентом при Рональде Рейгане, отмечают «Известия».

Автор: Ксения Пудовкина
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