Он вдохновлял поколения: Трамп выразил соболезнования в связи со смертью Джорджа Буша-старшего

Вашингтон, 1 декабря. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с кончиной Джорджа Буша-старшего. Сообщение опубликовал лидер страны в своем микроблоге в Twitter.

Трам написал, что его семья скорбит в связи со смертью 41-го президента США Джорджа Буша-старшего, который скончался 30 ноября в Хьюстоне в возрасте 94 лет, пишет News.ru

«Он вдохновлял поколения своих соотечественников на государственную службу с помощью своего реализма, обезоруживающего ума и приверженности вере, семье и стране», — подчеркивается в тексте сообщения лидера США.

Statement from President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump on the Passing of Former President George H.W. Bush pic.twitter.com/qxPsp4Ggs7 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 1, 2018

Джордж Буш-старший занимал пост главы США в период с 1989 по 1993 год, до этого был вице-президентом при Рональде Рейгане, отмечают «Известия».