Прекратить снабжать газом: в Госдуме предложили ответ Киеву на требование закрыть въезд россиянкам

На Украине вновь потребовали ограничить въезд для граждан Российской Федерации. Депутат Верховной рады Андрей Тетерук предложил запретить въезд в страну женщинам с российским гражданством, поскольку они якобы могут заниматься шпионажем в соседнем государстве.

С одиозным заявлением он выступил в эфире телеканала «Прямой».

«На протяжении последних лет мы были свидетелями того, как в Соединенных Штатах были задержаны именно женщины, которые шпионили на Российскую Федерацию — это и Анна Чапман, и Мария Бутина. И они успешно выполняли свою деятельность, и я не вижу смысла вводить ограничения исключительно для мужчин», — рассказал парламентарий, добавив, что Украина должна ввести визовый режим с РФ и «решить эту проблему раз и навсегда».

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей объяснил, что власти Украины подобными провокационными действиями наносят ущерб лишь собственным гражданам, поскольку в РФ мало кто пострадает от запрета.

«Малая часть тех людей, кто работает в США. Как правило, те, кого задерживают, не очень профессионально занимаются своей работой. Пусть депутат не волнуется, что Украина нашпигована людьми, которые искренне сообщают для РФ информацию. Никому для этого в страну въезжать не надо, мы и так все знаем, что там происходит. В такой стране, как Украина, секретов не хранится», — иронично отреагировал депутат Госдумы.

По словам Милонова, «Тетерук хочет разлучить семьи, которые не виноваты, что и [президент Украины Петр] Порошенко, и депутаты Рады сошли с ума». Он подчеркнул, что запрет в первую очередь нанесет урон самим украинцам.

«Люди хотят приехать к своим родителям, родственникам. Это очень печально, поскольку на Украине фигурально бомбят собственные города. В основном же не русские въезжают на Украину, а наоборот — это украинцы въезжают в РФ», — добавил парламентарий.

Вдобавок депутат предположил, что Россия уже должна начать более жестко реагировать на подобные выходки Киева. Необходимо, по мнению Милонова, уменьшить поставки сырья на Украину.

«С другой стороны, хватит уже миндальничать, уж слишком мягко мы обращаемся с действующими украинскими властями. Уже надо осознать, что пора прекратить снабжать Киев нефтепродуктами, газом и остальным. Раз они не могут жить нормально, то стоит поменьше всего продавать на Украину, пускай она станет полностью зависимой от западных партнеров», — предложил ответ на действия Киева собеседник ФАН.

Ранее украинский президент Петр Порошенко сообщил, что Киев на фоне установления военного положения в ряде регионов страны решил ограничить въезд для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет.