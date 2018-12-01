«Руки будут чище»: россияне отреагировали на приветствие Путина и Трампа без рукопожатия

Москва, 1 декабря. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите G20 в Аргентине не обменялись рукопожатиями. Об этом сообщили накануне журналисты из пресс-пула американского лидера.

Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пояснил, что Путин и Трамп приветствовали друг друга на словах, времени на общение у них не было. Как уточнял чрезвычайный и полномочный посланник второго класса в отставке Василий Корчмарь, Путин похлопал американского коллегу по плечу.

Тем не менее отсутствие традиционного рукопожатии между лидерами вызвало широкий общественный резонанс. В развернувшейся в Сети дискуссии россияне предложили свои версии произошедшего. По их мнению, Трамп мог не протянуть руку Путину из-за внутриполитических распрей в США или из-за боязни быть отвергнутым.

«За рукопожатие Трампу могут импичмент объявить. Они могут только, как Штирлиц обменяться многозначительными взглядами», — заметили комментаторы.

«Трамп боится любых контактов с Путиным, как огня. Его того и гляди за «связи с Кремлем» скоро на электрический стул посадят», — предположили в Сети, вспомнив про так называемое «российское дело».

Трамп боится любых контактов с Путиным как огня. Его того и гляди за "связи с Кремлём" скоро на электрический стул посадят — Giraffe Marius (@GirafeMarius) November 30, 2018

«Трамп не рискнул первым протянуть руку Путину, поскольку у Дональда есть основания ожидать отсутствия ответного жеста. Путин в свою очередь не протянул первым руку Трампу, потому что он не президент Украины», — написал один из комментаторов, намекая на то, что в Париже Трамп проигнорировал приветствие Порошенко.

По мнению россиян, инцидент на церемонии фотографирования свидетельствует о низком уровне культуры американского лидера и его «не мужском» поведении.

«Ну и о чем же это говорит? Что не только дипломатия в США скатилась ниже плинтуса, но и культура в целом. Не представляю себе, что даже во времена Карибского кризиса кто-нибудь из представителей двух сильнейших держав, от которых зависит мир во всем мире, скатились бы до уровня песочницы. Увы, сегодня это продемонстрировал Трамп… свой уровень песочницы», — говорится в одном из комментариев.

«Трамп ломается, как девка на выданье. И продолжает себя считать после этого крутым мужиком?» — задались вопросом пользователи.

Впрочем, из-за несостоявшегося рукопожатия, по мнению россиян, переживать не стоит.

«Ну и очень хорошо! Руки будут чище», — заключили в Сети.

Ранее президент США Дональд Трамп отменил запланированную на саммите G20 полноформатную встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Причиной для такого решения Вашингтон назвал задержание украинских моряков российскими пограничниками.

В воскресенье, 25 ноября, три украинских военных судна незаконно пересекли российскую границу в Черном море и взяли курс на керченский пролив, попутно совершая опасные маневры. Чтобы задержать суда, погранслужбе РФ пришлось применить специальные меры. Как подчеркивал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, российские пограничники действовали в соответствии с планом по прикрытию границы и не нарушали норм международного законодательства. Инцидент в Керченском проливе Москва считает провокацией украинских властей.