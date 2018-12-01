Мирная Сирия: жители Восточной Гуты восстанавливают свои дома — ФАН

Дамаск, 1 декабря. Мирное население Восточной Гуты Дамаска принимает активное участие в восстановлении разрушенных войной домов и объектов городской инфраструктуры. Об этом сообщают корреспонденты Федерального агентства новостей, работающие на месте событий.

Бои в пригороде Дамаска закончились семь с небольшим месяцев назад. Более ста тысяч беженцев покинули Восточную Гуту зимой и весной 2018 года. Многие семьи не вернулись до сих пор. Около 50% жилых и общественных зданий разрушены, еще не все улицы расчищены от завалов, но жизнь постепенно возвращается в городки и поселки. Даже в те, что совсем недавно упоминались в новостях о ситуации на самых горячих участках фронта.

«Жить тяжело, приходится ремонтировать наши дома. Война не прошла без последствий, приходится восстанавливать практически все: когда вернулись, ничего не нашли, фундамент местами разрушен, воды нет, электричества нет, дома пустые стоят. Все вынесли подчистую, двери, мебель, даже стекла. Но самое главное — мы дома, мы вернулись на родину. И мы не унываем, необходимо проявлять терпение. Тем более государство немного помогает. Вот восстанавливаем потихоньку», — рассказал один из жителей небольшого городка Хауч эль Фара.

По словам мужчины, при восстановлении инфраструктуры региона приходится сталкиваться с большим количеством проблем: строительные материалы стоят дорого, да и не все можно достать. Многие семьи практически обанкротились в попытках заново отстроить свое жилье.

«Конечно есть трудности при восстановлении: мы почти банкроты, денег не хватает. Но с другой стороны мы начинаем жить заново, поэтому приходится терпеть. Довольно трудно в течение семи лет жить в состоянии войны, сама стройка отнимает очень много сил и времени. Но за наши жизни мы благодарны всевышнему. Мы живем на своей Родине — это самое главное», — заключил он.

Хараста, Дума, Сакба, Хамурийя — жизнь постепенно возвращается. Восстановление идет не слишком быстрыми темпами, однако, по возможности, поддерживается правительством Сирии. Люди обживают некогда покинутые ими дома, коммунальные службы восстанавливают канализацию и электросети.

Даже зимой Восточная Гута напоминает огромную стройку — несмотря на непогоду, здесь работают бульдозеры, асфальтоукладчики, а также спецтехника для расчистки завалов. В настоящее время под Дамаском проживает более шести миллионов человек и с каждым днем количество вернувшихся растет. В объектив камеры все чаще попадают улыбки взрослых и детей. И, судя по всему, у них есть основания надеяться на мирную жизнь.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Поддерживаемая США западная коалиция действует на территории государства с 2014 года, причем без разрешения официального Дамаска.

Военная операция России в САР в свою очередь началась в 2015 году по запросу президента страны Башара Асада. В конце 2017 года правительство САР объявило о победе над радикальными исламистами запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1. В настоящее время на первый план выступает политическое урегулирование и восстановление Сирии.

Авторы: Сергей Чемеков, Денис Тарасов, Кирилл Романовский

1 Организация запрещена на территории РФ.